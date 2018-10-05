5 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Лунинецкого района получил 8 лет колонии за сексуальное насилие над девочкой-инвалидом, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель прокурора района Ольга Богатыревич.

Случай произошел в одном из сельских населенных пунктов района. В семье инвалидов II группы по психическому заболеванию воспитывалась дочь-инвалид 2005 года рождения с таким же заболеванием. Девочка обучалась на дому, поэтому посещавшие ее педагоги первыми обратили внимание на не вполне адекватное поведение ребенка. Прокуратура провела проверку, во время которой подозрения подтвердились. Как оказалось, родители девочки часто оставляли ее на попечение 56-летнего друга семьи - также инвалида II группы по психическому заболеванию, который проживал в соседней деревне. Девочка подтвердила, что они спали в одной комнате, мужчина неоднократно совершал в отношении ее действия сексуального характера.

В тот же день ребенка изъяли из семьи. По требованию прокуратуры девочка была признана нуждающейся в государственной защите. Она находится на гособеспечении во вспомогательной школе-интернате.

В отношении подозреваемого провели экспертизу. Мужчина был признан вменяемым. По заключению специалистов, он отдавал отчет своим действиям и осознавал происходящее. В отношении его было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.167 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней) УК. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Свою вину мужчина признал. Суд Лунинецкого района назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Прокурор района опротестовал приговор в связи с его мягкостью. По результатам рассмотрения апелляционного протеста судебной коллегией по уголовным делам Брестского областного суда 25 сентября срок назначенного подсудимому наказания был увеличен до восьми лет лишения свободы с отбыванием в ИК в условиях усиленного режима. Приговор вступил в законную силу.-0-