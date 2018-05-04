Житель Малориты хранил в гараже более 500 л нелегальной спиртосодержащей жидкости

4 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малорите местный житель хранил в гараже 505 л нелегальной спиртосодержащей продукции, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В поле зрения сотрудников ОБЭП попал 28-летний мужчина. В ходе санкционированного осмотра в его гараже во дворе дома правоохранители обнаружили около 100 пластиковых канистр со спиртосодержащей жидкостью. Продукция на сумму Br4,5 тыс. изъята.

Аналогичный случай произошел в Кобрине. В своем гараже 41-летний местный житель хранил 445 л спиртосодержащей жидкости, разлитой по десятилитровым пластиковым канистрам. Продукция также изъята.

У обоих мужчин отсутствовали документы, подтверждающие легальность приобретения товара. Они подозреваются в изготовлении фальсифицированного алкоголя. По данным фактам проводятся проверки.

В УВД Брестского облисполкома отметили, что с начала года сотрудники милиции изъяли около 14 т нелегальной спиртосодержащей жидкости.-0-