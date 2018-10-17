Житель Минского района 10 лет оказывал риелторские услуги без госрегистрации

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины. Житель Минского района подозревается в том, что 10 лет оказывал риелторские услуги без государственной регистрации, сообщили БЕЛТА в УСК по Минской области.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки управления ДФР КГК по Минской области и Минску. Действия подозреваемого квалифицированы как незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 233 УК).

По имеющимся сведениям, за 10 лет незаконной предпринимательской деятельности на территории Минска, Минского и Смолевичского районов мужчина получил около Br95 тыс. незаконного дохода. "По данным правоохранителей, подозреваемый официально состоял в штате коммерческой организации, имеющей специальное разрешение (лицензию) на оказание риелторских услуг - купля - продажа загородных домов и земельных участков, - рассказали в СК. - При работе с клиентами мужчина представлялся как сотрудник агентства, но фактически деньги за оказанные услуги оставлял себе".

Расследование уголовного дела продолжается. Изъяты документы, различные носители информации, допрашиваются свидетели, проводятся следственные действия по сбору доказательств.-0-