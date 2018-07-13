13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Минского района до смерти избил женщину палкой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Минской области Татьяну Белоног.

По подозрению в совершении тяжкого преступления задержан 57-летний житель Минского района. На допросе он пояснил, что на протяжении нескольких лет женщина проживала у него. Накануне она без разрешения взяла его деньги и потратила. Обнаружив это, мужчина разозлился. В ссоре палкой избил женщину, которая от полученных множественных телесных повреждений скончалась.

Информация о смерти женщины в деревне Королищевичи Минского района поступила в милицию от медработников, которые приехали по вызову хозяина дома.

С подозреваемым работают следователи. По изъятым предметам, в том числе предполагаемому орудию преступления, специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области проводят экспертизы. Расследование продолжается.-0-