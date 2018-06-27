Житель Минского района приговорен к 16 годам за распространение психотропов

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Минска вынес приговор в отношении жителя Минского района, который обвинялся в незаконном обороте особо опасных психотропных веществ и их аналогов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского городского суда.

Обвиняемый признан виновным в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке и сбыте особо опасных психотропных веществ в крупном размере, совершенных организованной группой. Также он виновен в незаконном перемещении психотропов через госграницу Беларуси. Он приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества.

Жителю Минского района вменялось то, что он вошел в состав и был одним из участников организованной группы, специализирующейся на реализации особо опасных психотропных веществ и их аналогов в Беларуси. Эта группа была региональным структурным подразделением международной преступной организации, которая распространяла психотропы также в России, Молдове, Украине, Грузии и др. Однако, что касается обвинения по этой части, фигурант признан невиновным и оправдан за недоказанностью его участия в совершении преступления.

В то же время доказан факт незаконного оборота не менее 2 614 г особо опасных психотропных веществ и их аналогов.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-