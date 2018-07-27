Житель Минского района приговорен к 18 годам за убийство родственницы на глазах ребенка

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Минского района приговорен к 18 годам лишения свободы за убийство родственницы на глазах ребенка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского облсуда.
По решению областного суда, отбывать наказание обвиняемый будет в колонии усиленного режима.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Обвиняемый 2 декабря 2017 года проник в дом, где ранее проживал с бывшей супругой и детьми, разбив стекло во входной двери. В кухне взял нож и стал преследовать бывшую жену, которая укрывалась в доме. Позже в присутствии их совместного малолетнего сына и сестры потерпевшей повалил женщину на пол. Чтобы запугать ее, направил клинок ножа в ее сторону и стал угрожать убийством. За женщину вступилась ее сестра. Обвиняемый на глазах мальчика умышленно нанес родственнице удар ножом, от которого та скончалась на месте.
Впоследствии у мальчика развилось психическое расстройство в виде острой реакции на стресс.-0-
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