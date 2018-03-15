Житель Могилевского района подозревается в заражении жены ВИЧ-инфекцией

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя, который подозревается в заражении жены ВИЧ-инфекцией, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

"В ходе следствия было установлено, что подозреваемый состоял на учете с диагнозом ВИЧ-инфекция, в связи с чем был предупрежден о необходимости соблюдения повышенных мер предосторожности при вступлении в половые контакты, а также об уголовной ответственности за поставление другого лица в опасность заражения. Однако, женившись, мужчина вступал в интимную близость с супругой без использования средств защиты. В итоге женщина была заражена ВИЧ. О заболевании потерпевшая узнала в ходе прохождения медосмотра", - рассказала Оксана Соленюк.

Следствие изъяло и изучает медицинские документы, а также устанавливает лиц, которых подозреваемый мог подвергнуть опасности заражения ВИЧ. Действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.157 УК (заражение другого лица по легкомыслию ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этого заболевания).-0-