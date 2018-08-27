27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Молодечно пытался скрыться от ГАИ на угнанном автомобиле, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

Инцидент произошел утром 26 августа на 35-м км автодороги Р-58 Минск-Калачи-Мядель. Сотрудники ДПС отдела ГАИ УВД Минрайисполкома обратили внимание на автомобиль "Фольксваген", водитель которого ехал с явным превышением скорости, и подали ему сигнал об остановке авто. После того как водитель проигнорировал это требование, его стали преследовать. Мужчина попытался скрыться в садовом товариществе "Комвольщик", однако на улице Тихая не справился с управлением и наехал на забор. Спустя несколько минут водитель был задержан.

Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (1,36 промилле), прав у него не было. Водительского удостоверения он лишился за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Во время опроса мужчина пояснил, что ночью 26 августа в Молодечно угнал автомобиль "Фольксваген" и поехал к другу, где они выпили около 500 г водки. После этого друзья поехали в Минск, чтобы продать машину. Однако по пути их остановили сотрудники ДПС.

В отношении водителя составлены административные материалы. Они будут переданы в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.-0-