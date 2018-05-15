15 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Мостовского района обокрал три машины рыбаков на берегу Немана, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел неподалеку от Гродно. Житель агрогородка Лунно 1973 года рождения приехал сюда порыбачить в компании.

"Не обошлось без спиртного. После этого гражданин решил прогуляться по берегу. На глаза ему попались машины других рыбаков. Как оказалось, три автомобиля не были заперты, мужчина взял из них все, что посчитал ценным", - рассказали в милиции. Улов вышел небогатым: немного денег, бинокль, слесарный инструмент, рыболовные снасти и другие мелкие предметы.

Владельцы этих автомобилей обратились в милицию. Личность злоумышленника была оперативно установлена. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".-0-