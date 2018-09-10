Житель Несвижского района наладил на своем подворье производство фальсифицированной водки

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель поселка Городея Несвижского района наладил на своем подворье производство фальсифицированной водки. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.
Подпольное производство алкоголя выявили сотрудники подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД и Несвижского РОВД при содействии БЭП района. На подворье были обнаружены канистры со спиртом, этикетки, пробки, стеклянные бутылки. 34-летний хозяин задержан.
В гараже хранилась партия спиртосодержащей жидкости, в хозяйственной постройке - составляющие для производства. "В общей сложности изъяты 100 л спирта, этикетки с надписями Stolichniy Capital, "Гжелка - водка мягкая", Finskaya Silver, пробки с надписями "Finskaya-серебро", а также пустая стеклянная тара емкостью по пол-литра. По имеющейся информации, с помощью изъятого на подворье изготовлялась фальсифицированная водка. В качестве основы брали спирт, разбавляли его до нужной консистенции, разливали в бутылки, закрывали пробками и наклеивали этикетки", - отметили в УВД.
По сведениям оперативников БЭП, спирт и составляющие для производства доставлялись из России. "С учетом связей задержанного, есть основания полагать, что основная часть готового продукта направлялась в Минск для реализации через нелегальных торговцев. Эти сведения сейчас проверяют борцы с экономическими преступлениями", - добавили в УВД.-0-
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