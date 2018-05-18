Житель Несвижского района пытался пересечь границу по паспорту родственника

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Несвижского района Минской области на границе умышленно предъявил паспорт родственника, сообщили БЕЛТА в Государственном погранкомитете.

Инцидент произошел сегодня в пункте пропуска "Олтуш". Пограничный наряд задержал белоруса, который намеревался выехать в Украину на автомобиле и предъявил на контроле чужой паспорт. Оказалось, что документ принадлежит родственнику мужчины. Почему гражданин не воспользовался собственным, предстоит выяснить во время разбирательства.

Задержанный помещен в ИВС Брестской пограничной группы. В его отношении начат административный процесс по ст. 23.29 (незаконное пересечение госграницы).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 380 УК. В этом случае мужчине будет грозить штраф, или общественные работы, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до двух лет.-0-