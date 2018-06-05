Житель Новолукомля приговорен к 7 годам лишения свободы за мошенничество в банковской сфере

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Бешенковичского района вынес приговор в отношении 42-летнего жителя Новолукомля, который обвинялся в крупном мошенничестве в банковской сфере, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Витебского областного суда.

Обвиняемый признан виновным в мошенничестве, совершенном повторно, группой лиц, в особо крупном размере. Он приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества.

За гражданским истцом ОАО "БПС-Сбербанк" признано право на удовлетворение иска к обвиняемому в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

В судебном заседании было установлено, что обвиняемый, работая в должности начальника отдела клиентского сервиса одного из ЦБУ ОАО "БПС-Сбербанк", заключал в разное время с ОАО от имени других лиц договоры текущего (расчетного) счета с использованием дебетовой карточки. Затем для обналичивания и завладения кредитными деньгами банка, действуя по ранее достигнутой договоренности с другим лицом, с использованием заведомо ложных документов организовывал подготовку работниками банка документов, необходимых для формирования кредитного досье на кредитуемое лицо, заключал допсоглашение о предоставлении овердрафтного кредита к договору текущего (расчетного) счета.

После этого, обманув специалиста по операционно-кассовой работе банка, организовывал выдачу себе наличных с указанного депозитного счета по расходно-кассовым ордерам. В результате девяти эпизодов мошеннических действий обвиняемый завладел и распорядился по своему усмотрению денежными средствами банка на общую сумму Br349,4 тыс.

Обвиняемый ранее уже был судим за мошеннические действия, совершенные им с 11 февраля 2013 по 9 июля 2013 года.-0-