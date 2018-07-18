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Житель Новополоцка украл гараж в дачном поселке

Происшествия 18.07.2018 | 12:29
Фото ГКСЭ
Фото ГКСЭ

18 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Житель Новополоцка украл гараж в дачном поселке, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области Анна Барышникова.

В милицию обратилась дачница из садового товарищества "Нефтянник-1" около Новополоцка. Женщина рассказала, что у нее украли гараж. Осмотр места происшествия при участии экспертов Новополоцкого межрайонного отдела ГКСЭ дал направление поиска. Пройдя по следу, тянущемуся от места исчезновения гаража, сотрудники милиции обнаружили украденное.

"Установлено, что житель Новополоцка, не утруждая себя строительством собственного гаража, присмотрел металлическое строение в соседнем товариществе. Он подогнал к нему микроавтобус, зацепил и просто утащил к себе на дачу", - рассказала Анна Барышникова.

В отношении мужчины Новополоцким городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК. Ведется следствие.-0-

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Теги
Витебская область, кража, Новополоцк
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