26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Новосибирска похитил имущество из офиса в Брестской области. Такая информация размещена на информационном портале Госпогранкомитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Неизвестного мужчину без каких-либо документов пограничники задержали 25 марта в 500 м от пункта пропуска "Козловичи". На тот момент задержанный сообщил, что является 38-летним жителем Новосибирска. Внятных объяснений о своем нахождении неподалеку от пункта пропуска дать не смог.

При себе у россиянина было три ноутбука и зарядные устройства к ним, три компьютерные мышки, две сумки к ноутбукам, четыре мобильных телефона и зарядные устройства к ним, девять флеш-накопителей, USB-адаптер, перочинный и кухонный ножи, алкогольные напитки и денежные знаки старого образца. Во время разбирательства было установлено, что компьютерную технику мужчина украл из офиса одной из фирм, расположенной в Жабинковском районе. Его разыскивала милиция.

В отношении мужчины начат административный процесс по ч.1 ст.23.55 КоАП Беларуси (нарушение правил пребывания). Он передан сотрудникам Жабинского РОВД.-0-