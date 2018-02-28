Житель Оршанского района создал сеть закладки наркотиков в Витебской и Могилевской областях

28 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Житель Оршанского района организовал широкую сеть закладки наркотиков в Витебской и Могилевской областях, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

В ходе поисков нелегальной работы мужчина принял предложение поработать распространителем наркотиков через интернет. Действуя в составе организованной преступной группы, с мая 2016-го по июнь 2017 года он прилежно выполнял все задания, забирал из тайников оптовые закладки с наркотиком и раскладывал их в указанных оператором местах, делая до 200 закладок в месяц. Его обширная деятельность охватывала Могилевский район, Оршу и Витебск. Свой источник дохода от родственников скрывал, говоря, что занимается бизнесом.

Преступная деятельность мужчины была пресечена сотрудниками органов внутренних дел при очередной поездке в Могилевский район к тайнику за оптовой закладкой. С момента задержания он заключен под стражу.

Обвинение предъявлено по ч.4 ст.328 УК. Следствием собраны доказательства противоправной деятельности обвиняемого в составе организованной преступной группы по незаконному с целью сбыта приобретению, хранению, перевозке и незаконному сбыту особо опасных наркотических средств и особо опасных психотропных веществ, в крупном размере. Получены заключения экспертов по более 20 судебно-химическим экспертизам и экспертизам радиоэлектронных устройств, осмотрены все места обнаруженных закладок и тайников, допрошены свидетели.

Экспертами-психиатрами изучена личность обвиняемого. Установлено, что он действовал целенаправленно и осознавал последствия своих действий. Какого-либо психического расстройства, в том числе синдрома зависимости от наркотических средств, у обвиняемого не обнаружено, добавила официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области Анна Барышникова.-0-