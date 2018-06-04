Житель Ошмян ввозил автомобили в Беларусь по чужим документам

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Ошмян незаконно ввозил автомобили в Беларусь из Литвы по чужим документам, сообщили БЕЛТА в КГК.

Незаконную предпринимательскую деятельность жителя Ошмян по купле-продаже автомобилей пресек Лидский межрайонный отдел управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области.

В течение двух лет (с октября 2014 года по октябрь 2016-го) он приобретал и реализовывал транспортные средства без уплаты налогов в бюджет. Доход от теневого бизнеса составил почти Br32 тыс. Примечательно, что для увеличения размера прибыли предприимчивый житель Ошмян покупал у жителей Беларуси документы и номера на аварийные автомобили, а затем под эти документы ввозил аналогичные машины из Литвы.

По собранным финансовой милицией материалам управлением Следственного комитета по Гродненской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.233 УК (незаконная предпринимательская деятельность). Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по выявлению и документированию других эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.-0-