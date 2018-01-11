Житель Осиповичей изготовил и хранил дома более 500 г гашишного масла

11 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Оперативниками наркоконтроля Осиповичского РОВД задержан 48-летний местный житель, который изготовил и хранил дома более 500 г гашишного масла, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Владимир Синкевич.

Правоохранители задержали 4 января неработающего, ранее судимого за кражу жителя Осиповичей, который хранил 17,16 г марихуаны. Во время дальнейших оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что он изготовил и хранил по месту жительства более 560 г гашишного масла.

Управлением Госкомитета судэкспертиз по Могилевской области было установлено, что представленное на исследование вещество растительного происхождения является марихуаной, а жидкость содержит в своем составе гашишное масло, которое является опасным наркотическим средством.

Как сообщил заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД облисполкома Юрий Гребенчиков, подозреваемый арестован. Осиповичским районным отделом Следственного комитета в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК Беларуси (незаконный оборот наркотических средств), которая предусматривает ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Оперативники проводят мероприятия по установлению возможной причастности задержанного к фактам сбыта наркотических средств и психотропных веществ. В случае их подтверждения ему может грозить до 15 лет лишения свободы.-0-