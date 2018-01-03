Житель Пинска облил жидкостью и поджег двух знакомых женщин

3 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Пинска облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег двух знакомых ему женщин, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Инцидент произошел 2 января около 4.30. В квартире 39-летнего пинчанина компания распивала спиртные напитки. Во время застолья между хозяином дома и двумя его гостьями - местными жительницами 1979 года рождения - произошла ссора. Мужчина облил женщин неустановленной легковоспламеняющейся жидкостью и поджег одежду зажигалкой. С диагнозом "термический ожог пламенем лица, шеи, грудной клетки и верхних конечностей" пострадавшие госпитализированы в больницу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14 (покушение на преступление), ч.2 ст.139 (покушение на убийство) УК. Мужчина задержан.-0-