Житель Пинска оштрафован за торговлю насваем

13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Пинска оштрафован на 50 базовых величин за торговлю насваем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе экономического суда Брестской области.

В экономический суд поступил протокол об административном правонарушении, согласно которому пинчанин продал 7 полимерных пакетов общим весом 136 г некурительного табачного изделия. На этом он заработал Br45. Между тем в декабре прошлого года мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда он реализовал 42 пакета насвая общим весом 752 г на сумму свыше Br105.

В соответствии с положениями декрета №28 "О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий", оценив доказательства по делу, суд пришел к выводу о виновности гражданина в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.12.7 (незаконная предпринимательская деятельность) КоАП. Принимая во внимание общественную опасность совершенного административного правонарушения, а также объем предлагаемого к реализации товара, суд назначил пинчанину взыскание в виде штрафа в размере 50 базовых величин (1 БВ составляет Br24,5). Кроме того, конфискованы изъятый насвай и доход от запрещенной деятельности в сумме Br45.

Постановление о наложении административного взыскания не обжаловалось и вступило в законную силу 11 августа.-0-