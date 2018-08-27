Житель Пинска подозревается в насилии в отношении инспектора ДПС

27 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Пинска подозревается в насилии в отношении сотрудника милиции, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Инцидент произошел 26 августа примерно в 14.50. По данным следствия, 46-летний пинчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил насилие в отношении инспектора ДПС ОГАИ Пинского ГОВД. Сотрудник милиции находился при исполнении служебных обязанностей.
При медицинском освидетельствовании подозреваемого содержание этилового спирта в выдыхаемом им воздухе составило 1,07 промилле.
В отношении мужчины Пинский МОСК возбудил уголовное дело по ст.364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса. Пинчанин задержан. Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности. Проводятся необходимые следственные действия, в том числе с участием подозреваемого.
Как сообщают пользователи соцсетей, конфликт в районе рынка "Звездный" в Северном микрорайоне произошел из-за того, что инспектор готовил к принудительной эвакуации припаркованный с нарушением ПДД автомобиль. Мужчина хотел ему помешать, не являясь при этом владельцем авто.-0-
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