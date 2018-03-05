Житель Пинска убил мать и сжег ее тело в печи

5 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Пинска подозревается в убийстве престарелой матери, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

С заявлением о пропаже матери 40-летний местный житель обратился в милицию 26 февраля. С его слов, в начале месяца женщина забрала свои вещи и ушла из дома в неизвестном направлении. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска заподозрили, что исчезновение может носить криминальный характер. Мужчину опросили повторно. Он признался, что во время ссоры в ночь с 3 на 4 февраля толкнул мать, из-за чего та ударилась головой. Спустя время пенсионерка скончалась. Испугавшись, мужчина сжег тело погибшей в печи.

Фото ГКСЭ по Брестской области

"Следователями совместно с экспертами проведены осмотры дома. Там обнаружены и изъяты объекты, на которых имеются следы биологического происхождения. Назначены судебно-генетическая, медико-криминалистическая, судебно-медицинская и другие экспертизы, которые помогут в установлении обстоятельств произошедшего", - пояснил Дмитрий Иванюк.

Пинский межрайонный отдел Следственного комитета в отношении мужчины возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.2 ч.2 ст.139 (убийство) УК Беларуси. Он задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ранее подозреваемый судим не был.-0-