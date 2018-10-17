17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Полоцка пытался вывезти в Россию 20 т металлолома, сообщили БЕЛТА в КГК.
Грузовик с полуприцепом въехал на территорию Псковской области через автомобильный переход в деревне Юховичи Россонского района, его задержали российские оперативники. Затем транспортное средство было передано белорусским правоохранителям для дальнейшей проверки.
Автомобиль принадлежит белорусской фирме, по документам груз перевозился из Смоленска в Санкт-Петербург (без оформления международной перевозки), но фактически металл вывозился из Беларуси.
Металлолом стоимостью Br2 тыс. и транспорт изъяты.
Операцию совместно с российскими коллегами проводили работники Новополоцкого межрайонного отдела финансовых расследований и сотрудники Полоцкого РОВД.-0-
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