Житель Пружанского района вместе с мусором сжег дом

27 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Пружанского района вместе с мусором сжег собственный дом, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.

ЧП произошло 23 марта около часа дня в д.Скорцы. Мужчина 1960 года рождения жег мусор на приусадебном участке. В какой-то момент он не смог контролировать процесс, и огонь по сухой траве перекинулся на деревянный дом. В результате хозяин домовладения остался без крова: огнем уничтожена крыша, повреждены перекрытие, стены, имущество.

Похожий случай, правда, с менее драматичными последствиями, зарегистрирован 26 марта в д.Тихны Березовского района. На территории садового товарищества "Лотос" произошел пожар в четырех деревянных хозяйственных постройках. Огнем сараи полностью уничтожены. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при выжигании сухой растительности.

Пожарные напоминают о запрете выжигания сухой травы и административной ответственности, предусмотренной за подобные действия. Согласно ст.15.57 КоАП незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках влекут наложение штрафа от десяти до сорока базовых величин (1 БВ составляет Br24,5).-0-