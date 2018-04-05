Житель Речицы пытался молотком убить таксиста

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый парень пытался убить молотком таксиста в Речицком районе. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.
Инцидент произошел 3 апреля в д.Стасевка. Неработающий молодой человек 2000 года рождения в состоянии алкогольного опьянения пытался убить молотком водителя такси. Мужчина с черепно-мозговой травмой был госпитализирован. И таксист и нападавший - жители Речицы.
Молодой человек задержан. Первоначально возбужденное по данному факту уголовное дело по ч. 1 ст. 147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) переквалифицировано на ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 139 УК (покушение на убийство).-0-
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