Житель Речицы спрятал дома за потайной дверью более 1,6 тыс. л контрафактного алкоголя

2 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями проверили информацию об участии жителя Речицы в теневом алкобизнесе, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Днем 1 ноября сотрудники милиции провели осмотр дома речичанина 1975 года рождения. Ни в жилых помещениях, ни на цокольном этаже, где расположен гараж, ничего не обнаружили. "Правоохранители, уверенные, что контрафакт находится в доме, начали осматривать стены. На одной из них заметили скрытые элементы дверной фурнитуры. Оказалось, это потайная дверь в еще одну комнату", - рассказал Виталий Пристромов.

Внутри помещения плотными рядами стояли ящики и канистры с алкоголем, на который отсутствовали документы и акцизные марки Беларуси.

В результате проведенной операции из теневого оборота выведено 1,26 тыс. л спиртосодержащей жидкости, 317,5 л водки и 90 л коньячной жидкости. Всего изъято более 1,66 тыс. л контрафакта.

По факту незаконного оборота спиртосодержащей продукции проводится проверка, назначена химическая экспертиза.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома