5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Россон промышлял подстрекательством к даче взятки должностным лицам, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Новополоцкий межрайонный отдел управления Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области и милиция города провели совместную проверку, итогом которой стало уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Россон. Он подозревается в подстрекательстве к даче взятки.

Мужчина настойчиво уговаривал знакомого жителя Витебска, которого лишили прав в 2009 году за вождение в состоянии алкогольного опьянения, передать взятку должностным лицам ГАИ - для благоприятного решения вопроса о восстановлении водительского удостоверения. В конце декабря 2017 года подстрекатель получил желаемое - 16 тыс. российских рублей и бутылку коньяка стоимостью 500 российских рублей.

Никаких знакомств в ГАИ у мошенника не было. Деньги и коньяк он присвоил.

Подобные факты в криминальной биографии подозреваемого уже были. Мужчина арестован.-0-