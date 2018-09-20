20 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Щучина с ружьем в руках угрожал расправиться с женой: возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина 1975 года рождения поссорился с супругой. Неожиданно он достал охотничье ружье, которое хранилось у него на законных основаниях. Дебошир грозился застрелить жену. К счастью, угрозы свои не выполнил. Когда муж поостыл, женщина обратилась в милицию. По статье "угроза убийством" возбуждено уголовное дело.

"Два похожих случая произошли в Кореличском районе. Там мужчины подняли руки на жен. Пострадавшие обратились в милицию", - рассказали в пресс-службе УВД. Теперь дебоширы ответят за свои поступки по закону.-0-