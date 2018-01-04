4 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Щучина сдал в обменник фальшивые 50 евро, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
По словам 40-летнего мужчины, перед новогодними праздниками он съездил за покупками в Литву.
"Рассчитывался наличными и в качестве сдачи получил купюру 50 евро. Вскрылось, что это подделка, только в отделении банка, куда мужчина 3 января пришел обменять валюту. Сотрудники учреждения определили, что купюра ненастоящая", - отметили в пресс-службе УВД.
По данному факту проводится проверка.
В милиции акцентировали внимание граждан на то, что при расчетах наличными как за рубежом, так и внутри страны стоит обращать внимание на состояние и качество купюр.-0-
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