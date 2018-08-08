Житель Щучинского района воровал ограды с кладбища

8 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Щучинского района воровал металл с кладбища и сдавал его в утиль. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
В совершении кражи подозревается житель деревни Резы 1984 года рождения. Во время посещения кладбища в Щучине он обратил внимание на металлические декоративные ограды могил, которые решил сдать.
"Он сорвал 42 фрагмента ограждения. Через некоторое время пропажу заметила родственница похороненных на кладбище людей. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Щучинского РОВД установили личность подозреваемого", - рассказали в пресс-службе УВД.
Мужчина ранее уже был судим за грабеж с применением насилия и разбойное нападение.-0-
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