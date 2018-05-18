Житель Шарковщинского района осужден за транспортировку погибших диких животных

18 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Житель Шарковщинского района привлечен к уголовной ответственности за незаконную транспортировку погибших диких животных, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

В феврале на территории Национального парка "Браславские озера" при объезде угодий егерь обнаружил в урочище "Снеги" Шарковщинского района вытоптанный снег и следы шерсти дикого кабана на снегу. Признаков охоты или разделки кабана не было, но следы полозьев саней вели от кустарника в направлении деревни. По следу сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира нашли дом в деревне, во дворе которого обнаружили тушу кабана и отрезанную голову косули. Во время разбирательства было установлено, что местный житель незаконно транспортировал тушу кабана, а до этого - тушу косули.

Следствием 57-летнему сельчанину было предъявлено обвинение по ч.2 ст.282-1 УК РБ (незаконные перемещение (транспортировка) и разделка погибших диких животных, относящихся в соответствии с законодательными актами к объектам охоты, и их частей на территории национального парка, в крупном размере). Общая стоимость двух животных составила около Br6 тыс.

Мужчина признал свою вину. Судом Шарковщинского района он приговорен к году лишения свободы с условным неприменением наказания на год и принудительным лечением от алкоголизма.-0-