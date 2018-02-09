Житель Слонима годами платил штрафы за скупку металлов, пока не попал под уголовную статью

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Слонима несколько лет с завидным упрямством продолжал заниматься скупкой цветного металла несмотря на штрафы, пока в отношении него не возбудили уголовное дело, сообщили БЕЛТА в Комитете госконтроля.

Сторож на одном из слонимских предприятий организовал незаконный бизнес: скупал цветной лом у жителей райцентра и перепродавал оптовыми партиями на выгодных условиях. Мужчина перевозил товар на автомобиле ВАЗ и хранил металлолом на территории нескольких гаражных кооперативов города. Работники Слонимского межрайотдела финансовых расследований при проведении обыска настигли мужчину в одном из гаражей при переработке очередной партии. Было изъято почти 20 т цветных металлов.

Финансовая милиция с 2014 года неоднократно задерживала молодого человека с оптовыми партиями металла, его привлекали к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. Он исправно платил штрафы, после конфискации используемых для перевозки лома автомобилей ВАЗ приобретал другие и продолжал свой нелегальный бизнес.-0-