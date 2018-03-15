Житель Слонима скрывался от кредиторов

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Слонима наладил бизнес, скрытый от судебных исполнителей и кредиторов, чтобы не возвращать долги, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Работники Слонимского межрайотдела финансовых расследований пресекли незаконный бизнес индивидуального предпринимателя. В отношении него с 2016 года велось несколько исполнительных производств по взысканию долгов. Однако мужчина не намеревался погашать задолженность, поэтому создавал видимость отсутствия доходов. Арестованные расчетные оставались пустыми. Зарегистрированного на фигуранта имущества для взыскания долгов также не имелось.

Однако финансовые милиционеры установили, что предприниматель продолжал свою деятельность, но уже подпольно: продавал товар по бартеру, взаимозачетам, за наличный расчет. Получаемого дохода было более чем достаточно для погашения долгов.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 242 Уголовного кодекса по факту уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере. Примечательно, что несколько месяцев назад он проходил по другой статье - за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Будучи руководителем коммерческого предприятия оптовой торговли, он сотрудничал с лжепредпринимательскими структурами и в итоге инициировал ликвидацию фирмы. Общая сумма неуплаченных налогов превысила Br42 тыс.-0-