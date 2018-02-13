13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Слуцка брал рассрочку у мобильного оператора с чужих SIM-карт, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Сотрудники отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД установили личность 25-летнего случчанина, которого подозревают более чем в десятке хищений у прохожих. Злоумышленник, безусловно, пользовался знаниями современных информационных технологий, а также особенностями оказания кредитной услуги известного мобильного оператора. Однако основной расчет был на человеческую беспечность и собственную коммуникабельность. В целом схема совершения преступлений была одинакова, в зависимости от ситуации менялись лишь детали, рассказали в УВД Миноблисполкома.

К примеру, в Заславле обаятельный молодой человек предложил 60-летней местной жительнице приобрести книги. Торговец завел доброжелательный разговор и сумел настолько расположить ее себе женщину, что та по просьбе парня передала ему свою SIM-карту, якобы для того, чтобы проверить и настроить его мобильник. "Без ведома хозяйки SIM-карты подозреваемый активировал услугу, по которой взял у одной известной мобильной компании в рассрочку денежные средства в размере Br100, - разъяснил суть действий злоумышленника начальник отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Минского облисполкома Дмитрий Дудков. - Далее деньги довольно быстро поступили на его личный электронный кошелек, после чего были переведены на нужный банковский карт-счет. Таким образом и совершилось хищение. Лишь через три недели на мобильный телефон женщины поступило смс-сообщение от мобильного оператора о том, что у нее имеется задолженность по подключенной услуге".

Женщина обратилась за разъяснениями к сотовому оператору и поняла, что ее обманули. Задолженность пришлось погасить. Пострадавшая написала заявление в милицию. "По данному поводу уже возбуждено уголовное дело по ст.212 УК (хищение путем использования компьютерной техники). В настоящее время мы заканчиваем сбор материалов еще более чем по десятку похожих историй, к которым непосредственно причастен молодой человек. Уверен, что это далеко не все его незаконные деяния. Проверка продолжается. У подобных преступлений достаточно высокий уровень латентности", - отметил Дмитрий Дудков.

По данным правоохранителей, молодой человек "засветился" не только в Минской, но и в Могилевской области. Не исключено, что он мог совершать преступления и в других регионах страны. В настоящее время сотрудники милиции обладают информацией о хищениях, совершенных на протяжении двух последних месяцев, однако злоумышленник мог вести свой противозаконный промысел и ранее.

В этой связи в отделе по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД призывают всех, кого мог обмануть непорядочный, но умеющий располагать к себе торговец книгами, обращаться в органы внутренних дел по месту жительства с соответствующими заявлениями.-0-