Житель Слуцкого района выстрелил из охотничьего ружья в проезжавшую машину

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Слуцкого района выстрелил из охотничьего ружья в проезжавшую по трассе машину. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.

В УВД рассказали, что 20 августа в оперативно-дежурную службу Слуцкого РОВД обратился житель Любанского района. Мужчина сообщил, что в его автомобиле "Ауди" на автодороге Р-43 в агрогордке Весея повредили водительскую дверь.

Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что дверь повреждена в результате выстрела. Было возбуждено уголовное дело по статье 339 Уголовного кодекса ("Хулиганство"). Информация о возможной причастности к преступлению одного из жителей Весеи поступила правоохранителям 25 августа. Во время оперативно-разыскных мероприятий она получила свое подтверждение.

Правоохранители задержали подозреваемого, 28-летнего неработающего мужчину. Он признался в совершенном и пояснил, что случайно выстрелил из незарегистрированного охотничьего ружья, которое затем разобрал и утопил в оросительном канале. Впоследствии все составные части ружья были обнаружены. "В настоящее время правдоподобность объяснений фигуранта проверяется", - проинформировали в УВД.-0-