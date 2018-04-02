Житель Солигорска приговорен к 5 годам за ДТП, в котором мать и младенца выбросило из салона

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Солигорска приговорен к 5 годам лишения свободы за ДТП, в котором мать и шестимесячного ребенка выбросило из салона, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского областного суда.

Суд Солигорского района вынес приговор по этому уголовному делу 30 марта. Обвиняемый признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Мужчина приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет. В пользу потерпевшей женщины взыскана материальная компенсация морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Авария с тяжкими последствиями под Солигорском произошла 8 августа 2017 года. 35-летний житель Солигорска ехал на Рeugeot 605 по дороге Р23 Минск-Микашевичи в сторону Солигорска. У деревни Стародворцы он мог беспрепятственно видеть припаркованные у правого края проезжей части легковушки ВАЗ и Volkswagen Passat, однако проявил невнимательность. Он искал сигареты в салоне, чтобы закурить во время движения, поэтому отвлекся от управления. Машина выехала за пределы проезжей части, где столкнулась с ВАЗ, а затем с Volkswagen Passat.

На заднем сиденье Volkswagen находилась женщина с шестимесячным ребенком на руках. Мать и ребенка в результате столкновения выбросило из салона. Женщина получила телесные повреждения, которые по признаку опасности для жизни относятся к тяжким. Ребенок не пострадал. Согласно медицинскому освидетельствованию, у водителя было зафиксировано 1,2 промилле алкоголя.-0-