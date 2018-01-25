Житель Столинского района отправился рыбачить на автомобиле по тонкому льду

25 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Столинского района отправился рыбачить на автомобиле по льду пойменного разлива Припяти и едва не стал жертвой собственной беспечности, сообщил БЕЛТА заместитель начальника Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Штык.

Инцидент произошел 22 января вблизи агрогородка Ольшаны. Около 18.00 23-летний местный житель выехал на старицу реки на автомобиле "Фольксваген Пассат". Лед под весом машины треснул - и она частично погрузилась в воду.

Молодой человек отделался лишь испугом. Однако в результате его необдуманных действий произошло загрязнение поверхностных вод масляными пятнами. За нарушение режима содержания водоохранной зоны реки природоохранная инспекция привлекла сельчанина к административной ответственности по ч.2 ст.15.51 КоАП Беларуси.

"Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, а также Водным кодексом запрещается передвижение по льду на автомобилях. Этого категорически нельзя делать не только с точки зрения охраны природы, но и в целях безопасности, особенно когда температура воздуха плюсовая. Последствия пренебрежения техникой безопасности в такой ситуации могли быть куда более плачевными", - отметил замначальника областной инспекции.-0-

Фото Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира