1 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Житель Верхнедвинского района хранил дома больше килограмма марихуаны, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов получили информацию об имеющейся у жителя агрогородка Бигосово Верхнедвинского района марихуане. При обыске у 37-летнего мужчины в двух тайниках, оборудованных на кухне и в прихожей на антресолях, было найдено 1,1 кг высушенного измельченного вещества растительного происхождения. "Экспертиза подтвердила, что вещество является марихуанной", - отметила официальный представитель УГКСЭ по Витебской области Анна Барышникова.

В отношении неработающего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.328 УК РБ. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по этой статье.-0-

Фото УГКСЭ РБ по Витебской области.