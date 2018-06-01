1 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Житель Верхнедвинского района хранил дома больше килограмма марихуаны, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов получили информацию об имеющейся у жителя агрогородка Бигосово Верхнедвинского района марихуане. При обыске у 37-летнего мужчины в двух тайниках, оборудованных на кухне и в прихожей на антресолях, было найдено 1,1 кг высушенного измельченного вещества растительного происхождения. "Экспертиза подтвердила, что вещество является марихуанной", - отметила официальный представитель УГКСЭ по Витебской области Анна Барышникова.
В отношении неработающего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.328 УК РБ. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по этой статье.-0-
Фото УГКСЭ РБ по Витебской области.
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