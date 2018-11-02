Житель Вилейки выращивал коноплю и вовлекал подростков в употребление наркотиков

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Вилейки, обвиняемого по нескольким статьям Уголовного кодекса, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Обвиняемый был задержан в мае 2018 года сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Миноблисполкома.

Мужчина выращивал коноплю на приусадебном участке и высушивал растения для наркосырья с целью продажи. В его доме и гараже были обнаружены различные материалы, предметы и приспособления для выращивания, фасовки запрещенных веществ. Изъято примерно 4 кг марихуаны, а также маковая солома, гашишное масло, содержащие особо опасные психотропные вещества грибы и альфа-PVP.

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Следствие установило, что в гости к обвиняемому приходили подростки, которым он не раз предлагал спиртные напитки и наркотические средства. Ему удалось склонить их к систематическому употреблению марихуаны. Кроме того, имел интимную связь с двумя 15-летними местными жительницами.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 328 УК РБ - незаконный оборот опасных наркотических средств и особо опасных психотропных веществ, в крупном размере с целью сбыта, по ч. 2 ст. 331 УК РБ - склонение к потреблению наркотических средств несовершеннолетних лиц, по ч. 1 ст. 332 УК РБ - предоставление помещений для потребления наркотических средств, по ч. 1 ст. 173 УК РБ - вовлечение несовершеннолетних в антиобщественное поведение и по ч. 2 ст. 168 УК РБ - половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-