15 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Вильнюса насмерть сбил пешехода в Сморгонском районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла поздним вечером 13 января. Житель Вильнюса на "Мазде" двигался по местной дороге Островец - Тракели - Солы. По предварительной информации, водитель не заметил переходившего дорогу мужчину.
"Полученные травмы оказались для 30-летнего пешехода смертельными", - отметили в ГАИ. Вероятнее всего, мужчина не был обозначен световозвращающими элементами. В 2017 году он дважды привлекался за нарушение правил дорожного движения в качестве пешехода.
Полная картина происшествия будет установлена по результатам проверки.-0-
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