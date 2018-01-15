15 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Вильнюса насмерть сбил пешехода в Сморгонском районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла поздним вечером 13 января. Житель Вильнюса на "Мазде" двигался по местной дороге Островец - Тракели - Солы. По предварительной информации, водитель не заметил переходившего дорогу мужчину.

"Полученные травмы оказались для 30-летнего пешехода смертельными", - отметили в ГАИ. Вероятнее всего, мужчина не был обозначен световозвращающими элементами. В 2017 году он дважды привлекался за нарушение правил дорожного движения в качестве пешехода.

Полная картина происшествия будет установлена по результатам проверки.-0-

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома