Житель Витебска заработал на незаконной продаже анаболиков около Br7,5 тыс.

24 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области привлек к административной ответственности жителя Витебска за торговлю анаболическими стероидами без государственной регистрации, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Согласно материалам дела, поступившего из УДФР КГК по Витебской области, с января 2017-го по июнь 2018 года гражданин занимался предпринимательской деятельностью по торговле анаболическими стероидами без государственной регистрации в качестве субъекта хозяйствования. Реализацию препаратов он осуществлял путем размещения объявлений в одной из социальных сетей, а также через созданный интернет-сайт. Доход от осуществления незаконной предпринимательской деятельности составил около Br7,5 тыс. По месту жительства гражданина и в его автомобиле изъяты анаболические стероиды на сумму свыше Br18 тыс., а также незаконно полученный доход в сумме $1 тыс., 800 евро и 10 тыс. российских рублей.

Согласно разъяснениям РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" изъятые анаболические стероиды не внесены в Государственный реестр лекарственных средств Республики Беларусь. Вместе с тем для таких препаратов процедура регистрации в реестре обязательна, ни один из них не может отпускаться без рецепта врача, так как их неконтролируемое применение недопустимо и опасно.

В судебном заседании гражданин признал вину и чистосердечно раскаялся. При наложении административного взыскания суд принял во внимание характер правонарушения, наличие малолетнего иждивенца, а также тот факт, что мужчина впервые привлекается к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность и привлек к административной ответственности по части 1-1 статьи 12.7 КоАП в виде штрафа на сумму Br245 (10 базовых величин) с конфискацией предметов административного правонарушения (анаболических стероидов) на сумму около Br18 тыс. и незаконно полученного дохода. Постановление суда не обжаловано и вступило в законную силу.-0-