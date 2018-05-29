29 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Волковыска вступился за соседку и насмерть избил ее сожителя. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Женщина 1988 года рождения несколько месяцев жила с 63-летним мужчиной. Пара, как рассказали в милиции, употребляла спиртное, нередко распития заканчивались скандалами.
"26 мая между сожителями возник очередной конфликт. Мужчина с кулаками набросился на женщину. Крики о помощи услышал сосед. Он вошел в квартиру и избил мужчину. Остановился лишь тогда, когда потерпевший не мог стоять на ногах. Его положили в кровать", - отметили в пресс-службе УВД.
Утром выяснилось, что мужчина скончался. После вскрытия у умершего были констатированы многочисленные переломы ребер, перелом мечевидного отростка и кровоизлияние в брюшную полость.
35-летний сосед задержан. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть).-0-
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