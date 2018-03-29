Житель Жабинки погиб от удара электротоком во время ремонта

29 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинке устанавливают обстоятельства гибели в ходе ремонта местного жителя, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел 28 марта примерно в 17.50. По данным следствия, мужчина 1965 года рождения на протяжении нескольких дней делал ремонт в квартире 80-летней тещи. Прибивая строительным степлером к полу кабель, подключенный к электросети, он был смертельно травмирован электротоком.

По данному факту Жабинковский РОСК проводит проверку. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-