11 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Жабинки предстанет перед судом за убийство коллеги с особой жестокостью, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Преступление было совершено ночью 31 декабря 2017 года. После новогоднего корпоратива житель Жабинки 1998 года рождения продолжил отмечать праздник в квартире своего брестского коллеги 1978 года рождения. Там между мужчинами возник конфликт, в результате которого гость нанес хозяину множество ударов ножом. От полученных травм пострадавший скончался на месте. С целью замести следы преступления фигурант умышленно уничтожил и повредил имущество, находящееся в квартире.

Действия обвиняемого квалифицированы по п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью), ч.1 ст.218 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. Свою вину молодой человек признал частично. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Материалы уголовного дела изучены прокуратурой Брестской области и будут направлены в суд.-0-