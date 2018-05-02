2 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Жабинки упал с велосипеда и утонул в реке, сообщили БЕЛТА в Брестском областном совете ОСВОД.

Несчастный случай произошел 27 апреля. В 8 часов в реке Жабинка, которая протекает через районный центр, было обнаружено тело 62-летнего местного жителя. По предварительной информации, мужчина следовал по улице Комарова на велосипеде. В какой-то момент он не удержался и упал в воду, откуда не смог выбраться. Предположительно, пенсионер находился в нетрезвом состоянии.

По факту проводится проверка. С начала года это уже десятый несчастный случай, произошедший на воде в Брестской области.-0-