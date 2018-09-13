Житель Жлобинского района прятал в домашнем кресле марихуану

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Жлобинского района оборудовал в домашнем кресле тайник для марихуаны, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Оперативникам наркоконтроля Жлобинского РОВД поступила информация о том, что неработающий житель деревни Стрешин, 1968 года рождения, хранит на частном подворье наркотики. Для их поиска задействовали специалиста-кинолога, который прибыл в Жлобин со служебной собакой. Сотрудники милиции приехали домой к мужчине 11 сентября. "Обследовав комнаты, собака остановилась возле кресла и подала знак, что нашла наркотики. В самодельном тайнике лежала измельченная растительная масса", - рассказал Виталий Пристромов.
Собака продолжила поиски. Оказавшись на улице, она сразу направилась к сараю. "В считанные минуты среди вороха старых вещей она нашла подозрительные пакеты. Внутри находились высушенные стебли конопли. Изъятое вещество направили на экспертизу, которая показала, что это марихуана общим весом 730,2 г", - добавил официальный представитель УВД.
По факту незаконного хранения наркотиков возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328 УК.-0-
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