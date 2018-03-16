Житель Жодино семь лет незаконно занимался цветочным бизнесом

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино предприниматель 7 лет незаконно вел семейный бизнес, чтобы не платить по счетам умершей матери. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Оперативники в Жодино раскрыли преступную схему, по которой 32-летний местный житель вел цветочный бизнес. За 7 лет незаконного предпринимательства мужчина заработал свыше Br72 тыс. "В 2011 году после смерти матери мужчина стал фактическим преемником ее коммерческой деятельности. Однако он не стал переоформлять на себя унитарное предприятие в составе трех магазинов. Причиной для этого были многочисленные кредиты на развитие бизнеса, которые в этом случае переходили к нему по наследству. Платить по обязательствам он не собирался", - рассказали в милиции.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.233 УК (незаконная предпринимательская деятельность). Вместе с тем подозреваемый уже оформился как индивидуальный предприниматель, что позволяет ему заниматься коммерцией от своего имени. Также он намерен погасить кредиты и вернуть незаконную прибыль.-0-