18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Жодино семь лет руководил зарегистрированной на умершую мать фирмой, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Жодинский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины. Он подозревается в незаконной предпринимательской деятельности, в результате которой намеревался получить доход в особо крупном размере (ст.14, ч.1 ст.233 УК). Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, проведенной ОБЭП Жодинского ГОВД. По данным правоохранителей, мужчина, являясь руководителем фирмы, занимался предпринимательской деятельностью по розничной торговле цветами и сопутствующими товарами в Жодино от имени и с использованием реквизитов умершей матери. Когда женщина умерла в 2011 году, он не переоформлял на себя бизнес и в результате не нес никакой ответственности, рассказала Татьяна Белоног.

В ходе расследования уголовного дела изъяты документы, изучается бухгалтерский учет, различные носители информации, допрашиваются свидетели, проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы.-0-