21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Жодино торговал жидкостью для наружного применения под видом разбавленного спирта. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома.

Жодинская милиция продолжает выводить из оборота контрафактный алкоголь. Рейдовые группы проверяют автотранспорт на наличие партий спиртосодержащей жидкости. Отрабатываются частные домовладения и многоквартирные жилые дома. "Только у одного фигуранта на ул.Гагарина правоохранители выявили значительную партию контрафакта. Более 100 л было разлито в 150 бутылок объемом от 0,2 до 1,5 л. Со слов самого продавца, это разведенный спирт, который привезен из России, - рассказали в УВД. - На упаковке же первоначальной тары написано, что жидкость только для наружного применения. Опасность вещества установят эксперты. Продавца ждет штраф до 100 базовых величин (1 БВ - Br24,5)".

С начала года за незаконный оборот алкогольных напитков в Жодино привлечено к административной ответственности почти 30 граждан, еще 10 материалов находятся на рассмотрении в ГОВД, проводятся экспертизы.-0-