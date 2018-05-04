Жители Бреста подделывали справки о предоставленных им за сдачу крови выходных

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранительные органы установили, что жители Бреста, начиная с 2013 года, предъявляли подложные справки в ГУ "Брестская областная станция переливания крови" о выходных днях, предоставляемых им по месту работы за сдачу крови, хотя в эти дни фактически находились на рабочем месте. Такая информация размещена на сайте Государственного комитета судебных экспертиз, сообщает БЕЛТА.

По действующему законодательству, лица после сдачи крови имеют право на предоставление им выходного дня, а также за счет бюджетных средств им полагается денежная компенсация, равная зарплате за один рабочий день. Таким образом, брестчане за один рабочий день получали двойную оплату - от станции переливания крови и от работодателя.

Сотрудниками Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз, специализирующимися на проведении почерковедческих экспертиз, по данным эпизодам было проведено порядка 15 экспертиз, в которых исследовалось более 200 справок о предоставлении лицам дней отдыха за сдачу крови. Все эти документы предоставлялись в станцию переливания крови работниками двух крупных организаций города.

Во время экспертизы установлено, что сотрудники этих организаций собственноручно вносили в бланки справок заведомо ложные сведения, а в отдельных случаях расписывались за лиц, ответственных за выдачу данных справок. При этом оттиски печатей и штампов организаций, имеющиеся на них, были действительно нанесены печатями и штампами этих организаций.

В настоящее время сумма причиненного ущерба устанавливается.

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета по материалам ОБЭП возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 380 (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков), по ч.1 ст.209 (мошенничество) УК Республики Беларусь.-0-