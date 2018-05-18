18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителя Барановичского района убило молнией, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

В Барановичское РОВД сообщение о смерти мужчины поступило в 15.35 от медиков.

Житель деревни Ягодное работал в огороде, когда в него попала молния. Жена вызвала скорую. Прибывшие медики констатировали смерть 64-летнего мужчины и сообщили в милицию.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.-0-