18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителя Барановичского района убило молнией, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
В Барановичское РОВД сообщение о смерти мужчины поступило в 15.35 от медиков.
Житель деревни Ягодное работал в огороде, когда в него попала молния. Жена вызвала скорую. Прибывшие медики констатировали смерть 64-летнего мужчины и сообщили в милицию.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.-0-
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